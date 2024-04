Gameshow „The Floor“ Raffaele Bongiorno aus Hilden zieht ins Finale ein

Bei der Strategie-Quizsendung „The Floor“, die Sat.1 und Joyn ausstrahlen, wird es am Donnerstag ernst. Die verbliebenen 17 Kandidaten ziehen nämlich gemeinsam ins Finale ein. Wer gewinnt, geht mit 100.000 Euro in der Tasche nach Hause. Unter den Finalisten ist auch Raffaele Bongiorno, Einsatzleiter der Müllabfuhr in Hilden.