Rafael de Mestre tankte in Hilden Strom Mit dem Elektro-Auto einmal um die Welt

Warum er jetzt zwölf Jahre danach mit dem exakt gleichen Gefährt und der nahezu identischen Strecke erneut auf Weltreise aufbrach? „Ich wollte schauen, was sich in der Zwischenzeit getan hat.“ Wie de Mestre am Samstagmittag berichtet und vorzeigt, während sein Auto an einer der letzten noch alten Zapfsäule für dieses Lademodell angeschlossen ist, hat sich jede Menge getan. Während er 2012 noch ein Ladekabel im Gepäck trug, das er entweder bequem in die haushaltsübliche Steckdose jedes Hotelzimmers oder aber über das Kabelende und den verschiedenen Phasen einfach an jeden freistehenden Elektrokasten verbinden konnte, brauchte er diesmal jede Menge Adapter. „Es ist überraschend zu sagen, aber 2012 war es deutlich einfacher zu laden.“ Zumindest, was dieses erste Roadster-Modell betrifft.