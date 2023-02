Dreck-weg-Tag Hilden räumt am Samstag den Dreck weg

Hilden · Am Samstag, 25. Februar, sind alle Hildener aufgefordert, in ihrem eigenen Wohnumfeld oder in selbst gewählten Quartieren den „Dreck der Anderen“ einzusammeln.

22.02.2023, 16:06 Uhr

Friedrich Fiebiger und Sohn Tim haben beim Dreck-weg-Tag 2022 geholfen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)