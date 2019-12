Aus dem Polizeibericht : Räuber reißen in Geschäften Handys von der Sicherung

Räuber reißen in Geschäften Handys von der Sicherung

Hilden Auf Smartphones hatten es Räuber abgesehen, die Mittwoch gleich zweimal in Handy-Geschäften an der Mittelstraße zuschlugen. Gegen 10 Uhr rissen zwei Männer zwei Mobiltelefone (Samsung und i-Phone) aus der Sicherung und rannten davon.

Gut zwei Stunden später kam es in der Nachbarschaft des ersten Geschäftes zu einer weiteren Tat. Hier waren ein Mann und ein Mädchen aktiv. Sie rissen die Smartphones aus der Halterung und flüchteten. Als der Mitarbeiter um Hilfe rief, setzten couragierte Zeugen den Flüchtenden nach. Ein 54-Jähriger überwältigte den Mann trotz heftiger Gegenwehr in einer Bank und brachte ihn zum Handyladen zurück. Ein 48-Jähriger stellte das Mädchen. Der Mann sollte am Abend dem Haftrichter vorgeführt werden. Das 13-jährige Mädchen aus Duisburg wurde seinen Eltern übergeben.