Polizei in Hilden bittet um Hilfe Radlader verschwindet aus Baumarkt-Einfahrt

Unbekannte haben in der Zeit vom 17. April bis zum 3. Mai in Hilden einen Radlader entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hatten Mitarbeiter eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes das Fahrzeug des Herstellers Wagner in der Einfahrt eines Baumarktes am Westring abgestellt. Der Wert des gelb-schwarzen Radladers vom Modell Schäffer wird nach Angaben des Inhabers auf circa 50.000 Euro geschätzt.