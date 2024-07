Zwei Vorfälle in Hilden Radfahrer wird bei Unfallflucht verletzt

Im zweiten Fall ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Der 39-Jährige war am Freitag, 28. Juni, gegen 19.45 Uhr auf der Mozartstraße in Richtung Gerresheimer Straße unterwegs. „Als er in Höhe der Hausnummer 21 links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, überholte ihn eine unbekannte Person auf einem Fahrrad von links“, erklärt der Behördensprecher. Der 39-Jährige habe stark abbremsen müssen und stürzte zu Boden.