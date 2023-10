Unfallfluchten in Hilden Radfahrer kollidiert mit Auto und fährt einfach weiter

Die Polizei sucht Zeugen mehrerer Unfallfluchten in Hilden. Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursachte am Dienstag, 17. Oktober, ein bislang unbekannter Fahrer an einem schwarzen VW Fox, erklärte ein Sprecher. Das Auto mit Wuppertaler Kennzeichen stand ab 7.40 Uhr am Parkplatz des Hallenbades Hildorado an der Grünstraße. Gegen 15 Uhr kehrte er zurück und bemerkte frische Unfallspuren am linken Außenspiegel und links an der Fahrzeugfront.