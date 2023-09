Neue Angebote in Hilden QQTec wird zum Kulturbaukasten

Am 12. November 2023, 16 Uhr, geht das zweite Konzert von QQTec-Klassik an den Start. Ausführender ist kein Geringerer als Ratko Delorko, unbestritten eine Koryphäe an den Tasteninstrumenten. Der Pianist studierte an den Musikhochschulen in Düsseldorf, Köln und München Klavier, Komposition und Dirigieren und konzertierte in allen renommierten Konzerthäusern Deutschlands, darunter in Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt sowie im Ausland in St. Martin in the Fields, London, der Bejing Concert Hall und im Cairo Opera House. Sein Konzert-Repertoire startet bei Barockmusik von Francois Couperin und Johann Sebastian Bach und reicht über Franz Schubert und Frédéric Chopin bis hin zu George Gershwin.