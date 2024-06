Konzert im Hildener Pub Punk-Cover mit John Porno im Hildener Pub

Hilden · Seltene Gäste in Hilden: Am Samstag, 15. Juni, spielt die Band „John Porno Punk Explosion“ im Hildener Pub an der Schützenstraße. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

09.06.2024 , 05:55 Uhr

Die „John Porno Punk Explosion“ tritt am 15. Juni in Hilden auf. Foto: JPPX

Die Band „John Porno Punk Explosion“ tritt am Samstag, 15. Juni, im Hildener Pub auf – die Besucher erwartet ein wilder Ritt durch die Punk- und Rockmusik der vergangenen 40 Jahre. Sie können sich auf ein energiegeladenes und sehr intensives Konzert freuen. Die meisten der Musiker stammen aus Hilden, sind in Jwd und Getaway musikalisch gewachsen und haben vor einigen Jahren die Band mit dem eigentümlichen Namen gegründet. Mit dabei ist auch eine Bläser-Sektion, die den Songs viel Tiefe und das gewisse Etwas verleiht. Sie spielen Lieder unter anderem von Die Ärzte, Green Day, New Model Army, Die Toten Hosen und Broilers, aber auch 80er-Jahre-Songswie „Take on me“ oder „It‘s a sin“. Einlass am 15. Juni an der Schützenstraße ist um 19 Uhr. Um 20 Uhr beginnt „Dan Ganove. Der letzte Punk...“ als Vorprogramm, danach geht es für die „John Porno Punk Explosion“ auf die Bühne. Wichtig: Karten gibt es nicht im Vorverkauf. Wer die Band sehen möchte, muss sich an der Abendkasse anstellen. Zehn Euro kostet der Eintritt.

(tobi)