Public Viewing in der Stadthalle Hilden wird Teil der Fußball-Europameisterschaft

Die Fußball-Europameisterschaft kommt auch nach Hilden: In der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz soll es zu jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft ein Public Viewing geben. Dies gab nun der VfB Hilden bekannt, der für die Ausrichtung eine Lizenz der Uefa erhalten hat. Die Nachricht habe ihn am Mittwochnachmittag erreicht, als er auf dem Weg zum Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain war, berichtet Maximilian Kulesza, Vorsitzender des VfB Hilden.