Massive gewalttätige Übergriffe Prügelnder Familienvater legt Berufung ein

Das Amtsgericht hatte den Angeklagten wegen mehrfacher Körperverletzung zu acht Monaten Haft verurteilt. Die Strafe war zur Bewährung ausgesetzt worden, der 49-Jährige war dagegen in Berufung gegangen. Und die wiederum wird nun am Landgericht in Düsseldorf verhandelt, am 19. September will die Kammer ein Urteil verkünden.