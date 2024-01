Hildener vor Gericht Prozess wegen häuslicher Gewalt geht in die zweite Runde

Ohrfeigen, Schläge gegen den Körper: Von 50 bis 60 gewalttätigen Übergriffen ist die Rede. Als die Frau sich vom Angeklagten trennen will, eskaliert die Lage: Der 49-Jährige packt sie am Hals und drückt sie gegen einen Kleiderschrank. Die Frau zeigt ihn auf der Polizeiwache in Hilden an. Zwei Tage später steht sie wieder dort: Mit einem Anwalt, den ihr Partner ihr besorgt hat. Sie sagt, sie seien verlobt – und sie beruft sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Die Polizeibeamten brechen die Vernehmung daraufhin ab. Einen Tag später verlässt die Frau unter einem Vorwand die Wohnung, sie geht erneut zur Polizei. Sie macht ihre Aussage, und bekommt Opferschutz.