Wie geht es weiter? Provisorische Lösung für Abenteuerspielplatz gefunden

Half möglicherweise der Protest von Familien? Eltern waren mit ihren Kindern in die Stadthalle gekommen, um für den Erhalt des Spielplatzes an der Richard-Wagner-Straße zu werben. Das kam übrigens nicht bei jedem Ausschussmitglied gut an. „Hier werden Kinder instrumentalisiert“, kritisierte Claudia Schlottmann. Die CDU-Politikerin richtete mit ihren folgenden Sätzen den Blick auf die Zukunft. Angesichts der schlechten Haushaltslage seien die Kinder von heute die Betroffenen, die in 20 Jahren keine Sporthallen oder andere durch die öffentliche Hand geförderten Angebote mehr nutzen können, weil dann noch weniger Geld dafür vorhanden sei.