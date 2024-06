Integration Mentoring-Projekt bringt Flüchtlinge in den Job

Was für viele Menschen nicht einfach ist, ist für Menschen mit Fluchterfahrung oftmals noch schwieriger, wenn sprachliche, kulturelle und bürokratische Hürden hinzukommen. Für Yama Farooq war die Lösung die Teilnahme am Mentoring-Projekt „Wir2 zum Job/3-Phasen-Modell – Integration in den Arbeitsmarkt“. Seit sechs Monaten unterstützt ihn sein Mentor Michael Reuter, der mit ihm zu Jobbörsen ging und ihm bei seinen Unterlagen half. „Es macht großen Spaß, Yama Farooq zu unterstützen und ihn auf seinem Weg zu begleiten. Ich freue mich, dass Yama es so weit geschafft hat“, sagt der pensionierte Unternehmer, der für ein großes multinationales Unternehmen tätig war. Bevor die beiden sich als Tandem zusammengefunden hatten, gab es ein erstes Kennenlernen in einer Speeddatingveranstaltung.