Hilden hat viel vor Das ist das Programm zum internationalen Frauentag

Unter dem Titel „Antifeminismus – eine unterschätzte Gefahr?!“ gibt Ronja Heukelbach am Dienstag, 12. März, 17.30 Uhr, in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz Einblicke in die Ideologie des Antifeminismus und die gesellschaftlichen Gefahren, die mit ihm verbunden sind. Kostenfrei, Anmeldung über www.hilden.de/antifeminismus.