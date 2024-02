BMW-Haus in Hilden Procar darf Hans Brandenburg übernehmen

Hilden, Düsseldorf · Das Kartellamt hat dem Verkauf von Hans Brandenburg an Procar zugestimmt. Damit wechselt das Autohaus an der Düsseldorfer Straße in Hilden den Besitzer.

Procar übernimmt Hans Brandenburg, auch das Autohaus an der Düsseldorfer Straße in Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Jetzt ist es amtlich: Das Bundeskartellamt hat dem Verkauf von vier Standorten des Autohändlers Hans Brandenburg an die Procar Automobile Gruppe aus Wuppertal zugestimmt. Damit bekommen rund 240 Mitarbeitende in Hilden, Mettmann, Düsseldorf und Dormagen einen neuen Arbeitgeber. Die Procar Automobile Gruppe wurde im Jahr 1989 gegründet. Durch die Integration der vier Standorte der Hans Brandenburg GmbH erweitert sie ihr Marktgebiet auf 25 Standorte in Nordrhein-Westfalen. Zudem wachse das Markenportfolio von Procar Automobile um die Automarke Kia. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es dazu: „Die Procar Automobile Gruppe setzt mit der Übernahme auf Expansion und stärkt ihre Marktposition im bevölkerungsreichsten Bundesland. (...) Durch die Übernahme und Erweiterung des Markenportfolios erschließt sich die Procar Automobile Gruppe neue Zielgruppen, erweitert ihr Marktgebiet und zeigt ihren Führungsanspruch unter den Mobilitätsanbietern. Gemeinsam mit unseren über 1440 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro positionieren wir uns in den oberen Rängen der führenden Automobilhandelsgruppen“, erklärte Procar-Geschäftsführer Jörg Felske. Die Mitteilung über die Übernahme betonte die Personalarbeit des Unternehmens. Die Procar Automobile Gruppe sei als „Beste Autohaus Arbeitgeber 2023“ von der Automobilwoche ausgezeichnet worden. Sie investiere seit vielen Jahren in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Auszeichnungen wie diese belegten die Effektivität der fortlaufenden Maßnahmen, die Mitarbeiter zu fördern und zu unterstützen, um auch weiterhin als attraktiver Arbeitgeber zu den Besten zu gehören. Im Jahr 2023 lieferte die Procar Automobile Gruppe laut eigener Aussage mehr als 18.500 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge aus und verbuchte über 200.000 Servicedurchgänge.

