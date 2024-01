Karneval in Hilden Wenn Karneval auf Kunst trifft

Vor der Corona-Zeit fand das Treffen immer im Atelier von Karin Deprez statt, am Donnerstag war die Städtische Galerie im Bürgerhaus an der Hildener Mittelstraße der Ort des Geschehens. Nach der Begrüßung führte Michael Deprez die Gäste in die Ausstellung „Ist mein Rubens ein van Dyck“ ein. Das Prinzenpaar zeigte sich angetan von der 400-jährigen Geschichte des alten Meisters und der Erklärung, wie das Gemälde in den Besitz von Dprez gekommen ist. Im Anschluss trafen die Karnevalisten auf die 16-jährige Pia Görgens, die im Bürgerhaus ihre Ausstellung präsentiert.