Jecker Jahesauftakt : Narren lieben das Prinzenbiwak

Hilden Der jecke Jahresauftakt in der Hildener Stadthalle hat auch gestern wieder Tanzgarden und Karnevalsfans in die Innenstadt gelockt. Sieben Stunden dauerte das Programm auf den Bühne.

Schon früh am Sonntagmorgen finden sich die ersten Karnevalsvereine in der Hildener Stadthalle ein, um sich für ihren Auftritt beim Prinzenbiwak vorzubereiten. Traditionell wird die Veranstaltung wieder von der „KG Gerresheimer Bürgerwehr 1956“ eröffnet. „Wir machen traditionell den Opener“, sagt Heiko Jünger, dem der Prinzenbiwak ans Herz gewachsen ist. „Es sind viele Karnevalsvereine hier, das Programm ist sehr facettenreich, viel Gesang und Tanz und viel drumherum.“

Das Prinzenbiwak fand zum ersten Mal am 11. Januar 1998 statt, damals noch auf dem Ellen-Wiederhold-Platz. 2001 zog man in ein Zelt auf den alten Markt um. Da die Zeltmieten immer höher wurden, konnte die KG Musketiere die Veranstaltung nicht mehr auf dem alten Markt fortführen. 2014 zog das Biwak in die Hildener Stadthalle um , wo es sich seitdem großer Beliebtheit erfreut. Denn einen bedeutenden Vorteil hat die Stadthalle: Dort ist es warm und trocken.

Als Eisbrecher beeinflusse man durchaus auch den Rest der Veranstaltung. Das ist eine Verantwortung, die die rund 60 kleinen und großen Tänzer tragen können. Sophie (8) und Victoria (7) gehören der Kindertruppe an. Sie sind beide im ersten Jahr dabei, und damit ist dies auch ihr erster Auftritt beim Prinzenbiwak in Hilden. „Wir sind ein bisschen aufgeregt“, gibt Victoria zu. Macht es ihnen nichts aus, so früh am Sonntag aufzustehen, um nach Hilden zu kommen? Da schütteln beide die Köpfe und Sophie erklärt: „Ich bin Frühaufsteher.“