Brauchtum in Hilden Viel Tanz und noch mehr Musik beim Prinzenbiwak

Gespickt mit Höhepunkten war das Programm des Prinzenbiwak am Sonntag in der Hildener Stadthalle. Die Musketiere hatten eingeladen und Karnevalsgesellschaften aus der ganzen Region folgten der Einladung. Mit ganz viel Tanz und noch mehr Musik gaben sie sich ab dem Vormittag die Klinke in die Hand. Es gab ein sehr kurzweiliges und sehr stimmungsvolles Programm, da waren sich die Besucher am Ende einig. Sie klatschten im Takt oder schunkelten mit, die Musketiere hatten für die passenden karnevalstypischen Getränke und entsprechende Verpflegung gesorgt.