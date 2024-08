Immobilienmarkt in Hilden Preiseinbruch bei freistehenden Altimmobilien

Bei den frei stehenden Eigenheimen war in Hilden ein regelrechter Preiseinbruch zu beobachten. Ein Minus in Höhe von 20 Prozent bedeutete einen durchschnittlichen Kaufpreis in Höhe von 554.500 Euro für Immobilien dieser Art im ersten Halbjahr. Im Kreis Mettmann war ein Rückgang von lediglich drei Prozent zu beobachten. Im Schnitt zahlten die Käufer von Heiligenhaus bis runter nach Monheim 599.000 Euro. Ein ähnlicher Trend war bei den Reihenhäusern zu beobachten. In Hilden fielen die Preise um 18 Prozent auf durchschnittlich 449.000 Euro, im Kreis war ein Rückgang von zwei Prozent auf 449.500 Euro zu beobachten.