Überraschende Nachricht in Hilden Postbank stellt Post- und Paketservice ein

Wer einen Brief oder ein Paket aufgeben oder einen anderen Service der Post in Anspruch nehmen möchte, muss nun schauen, wo das nächste Partnerunternehmen sitzt. Einen zentralen Anlaufpunkt gibt es nicht mehr. Damit endet in Hilden eine lange Tradition. Denn bis 2002 gab es in Hilden sogar noch zwei Postfilialen, eine an der Poststraße, eine an der Kirchhofstraße. Mit dem Umzug in das ehemalige Lidl-Gebäude an der Robert-Gies-Straße bündelte die Deutsche Post AG damals ihre Angebote in der Innenstadt. Dort entstand eine sogenannte Center-Filiale mit Post- und Postbankservice. Heute heißt die Deutsche Post AG „DHL Group“, die Postbank gehört zur Deutschen Bank.