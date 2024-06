Zum Ende der EM-Gruppenphase Positive Zwischenbilanz fürs Public Viewing

Schön sei auch das erste Spiel gewesen, bei dem sich ein paar schottische Fans in die Halle verirrten. Diese erlebten zwar aus sportlicher Sicht einen gebrauchten Abend, was aber durch die Hildener Gastfreundschaft womöglich wieder wettgemacht wurde. In den Vorberichten zum Spiel gegen die Schweiz setzte der Beamer mehrmals aus. „Durch beherztes Eingreifen unseres Partners EP waren noch vor den Hymnen alle Probleme beseitigt“, erklärt VfB-Vorstandsmitglied Daniel Witte. Ansonsten sei bislang „erstaunlich wenig schief gegangen“.