Feier in Hilden Portugiesische Folklore beim Prießnitz-Verein

Der Portugiesische Verein „Quinas de Portugal“ aus Düsseldorf feiert ein Folklorefest auf dem Gelände des Prießnitzvereins am Prießnitzweg 13 in Hilden. Am Samstag, 29. April, sorgt ab 15 Uhr die Musikgruppe „Novo Sam“ für die Musik. Auf der Bühne treten die folkloristischen Tanzgruppen „Folcore de Hagen“ und „Santo António de Dortmund“ auf.