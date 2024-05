Tradition in Hilden Portugiesen feiern ihr Sommerfest im Prießnitz-Verein

Das traditionelle portugiesische Sommerfest steht an. An diesem Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, feiern die Portugiesen im Prießnitz-Verein am Prießnitzweg, direkt neben der Hildener Waldkaserne. Am Samstag geht es um 14 Uhr los, am Sonntag um 12 Uhr.