Fest mit Public Viewing und viel Musik Portugiesen feiern am Salzmannweg

Die Fußballnationalmannschaft von Portugal hat am 22. Juni im Rahmen der Europameisterschaft, wenn man denn so will, ein Auswärtsspiel gegen die Türkei. Die Portugiesen der Itterstadt, organisiert im Verein Uniao Portuguesa de Hilden, haben am selben Tag ein Heimspiel. So bezeichnen sie jedenfalls die Rückkehr des Sankt-Johannes-Festes an diesem wie auch am folgenden Tag, denn gefeiert wird nicht mehr wie am Ellen-Wiederhold-Platz, sondern auf dem Vereinsgelände am Salzmannweg.