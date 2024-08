Wilhelm-Fabry-Museum lädt ein Pop-up-Bistro gemeinsam mit der Hospizbewegung

Unter dem Titel „Im Zeichen helfender Hände“ findet das nächste Pop-up-Bistro im Innenhof des Wilhelm-Fabry-Museums, Benrather Straße 32a in Hilden, statt. Es wird am Donnerstag, 22. August, gemeinsam mit der Hospizbewegung veranstaltet. Beginn ist um 17 Uhr. Der feierliche Anlass ist das 25-jährige Bestehen des Vereins, der Menschen in ihrer letzten Lebensphase würdevoll begleitet. Welcher Ort könnte da passender sein als das Museum, in dem in der aktuellen Ausstellung „20.000 Kilometer unter dem Roten Kreuz“ alles im Zeichen der humanitären Hilfe steht? Die Kuratoren Michael Ebert und Sandra Abend bieten im Rahmen des Bistros um 18 Uhr eine Führung an. Wer eine fotografisch festgehaltene Erinnerung an das Bistro mit nach Hause nehmen möchte, kann an der Fotoaktion „Helfende Hände“ teilnehmen. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Duo Two Is A Crowd. Das Team von Freiraum Catering sorgt für die Verpflegung. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet das Bistro im Fassraum des Museums statt.