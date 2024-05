Kulinarisches Angebot im Wilhelm-Fabry-Museum „Pop Up Bistro“ startet am 16. Mai in die neue Saison

Das „Pop Up Bistro“ soll auch in diesem Jahr auf dem Hof des Wilhelm-Fabry-Museums an der Benrather Straße 32 in Hilden stattfinden. Der erste Termin ist für Donnerstag, 16. Mai, ab 17 Uhr geplant, dann hoffentlich bei strahlendem Sonnenschein. „Farbenfroh und blumenreich soll es werden“, versprechen die Veranstalterinnen. Zeitgleich zum Bistro wird im Rahmen einer Familienaktion ein Färberbeet im Garten des Museums angelegt. Aus den Pflanzen soll im Spätsommer Farbe gewonnen werden.