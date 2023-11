Der Abi in Hilden Pommer fordert, Stadt soll Abenteuerspielplatz übernehmen

Am Ende entscheidet die Hildener Politik, wie es mit dem Abenteuerspielplatz weitergehen soll. In der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 22. November um 17 Uhr, in der Stadthalle, steht ein Antrag der Grünen auf der Tagesordnung. Die Grünen fordern darin, finanzielle Mittel im Haushalt zur Verfügung zu stellen, um den ASP weiterzubetreiben. Dann wird die Politik noch einmal über die Zukunft des Abenteuerspielplatzes diskutieren.