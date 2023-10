Kriminalität in Hilden Polizei verhindert Diebstahl von Kupferkabel

Auf frischer Tat ertappt: In der Nacht zu Montag, 2. Oktober, nahm die Polizei in Hilden zwei Männer bei dem Versuch fest, Kupferkabel aus einem Rohbau an der Straße „Auf dem Kolksbruch“ zu stehlen. Gegen die beiden 36 Jahre alten Kölner wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.