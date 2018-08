Hilden Polizei, Überfall auf der Bahnhofsallee

Hilden Ein 29-jähriger Mann ist auf der Bahnhofsallee in Hilden von vier Männern geschlagen, getreten und ausgeraubt worden. Die Polizei hofft bei der Suche nach den Tätern auf Hinweise (Tel. 02103 898-6410). Nach Angaben des Hildeners war er zu Fuß in Richtung Benrather Straße unterwegs, als ihm vier Unbekannte.

Zunächst liefen diese an ihm vorbei, drehten sich jedoch um, pöbelten ihn an und schubsten den jungen Mann. Als das Opfer versuchte, den Männern aus dem Weg zu gehen und sich zu entfernen, schlug einer der Männer dem 29- Jährigen unvermittelt ins Gesicht, so dass dieser zu Boden ging. Dort traten und schlugen drei der Unbekannten auf den Hildener ein, durchsuchten seine Kleidungsstücke nach Wertsachen und raubten Handy und Geldbörse.