Unfallflucht in Hilden Polizei sucht Unfallfahrer

„Der Fahrer eines schwarzen Renault Kangoo parkte sein Auto gegen 5.40 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße ,Kleinhülsen‘ in Höhe der Hausnummer 7. Als er gegen 14 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugfront fest“, berichtet die Behördensprecherin weiter. Der Unfallfahrer hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.