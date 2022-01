Hilden : Polizei sucht Fahrer nach Unfallflucht

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem flüchtigen Autofahrer. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Ein 17-jähriger Solinger ist am Dienstag von einem Auto an der Walder Straße in Hilden erfasst worden. Obwohl der Jugendliche von seinem Rad stürzte, setzte der bislang unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken