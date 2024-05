Schwerpunkteinsatz in Hilden Polizei stellt kiloweise unverzollten Tabak sicher

Demnach kontrollierten die Einsatzkräfte zwischen 20 und 1 Uhr insgesamt vier Gaststätten und Shisha-Bars in der Hildener Innenstadt – und zwar an der Benrather Straße, an der Hochdahler Straße und am Fritz-Gressard-Platz. In der Gaststätte an der Benrather Straße hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steuerfahndung zwei Spielautomaten wegen des Verdachts der Manipulation sichergestellt. „Zudem wurde im Hof der Lokalität ein Fahrzeug festgestellt, welches ohne gültigen Versicherungsschutz war. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und entwerteten die Plakette am Kennzeichen“, erklärte der Sprecher.