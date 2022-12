Kriminalität in Hilden Polizei nimmt Ladendiebe auf der Flucht fest

Die Polizei hat in Hilden drei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, hatte am Donnerstag, 2. Dezember, ein Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft an der Mittelstraße gegen 18.30 Uhr zwei Männer beobachtet, wie sie eine Jacke für rund 300 Euro anprobierten und – ohne zu bezahlen – das Geschäft verließen.