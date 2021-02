Hilden Haan : Polizei meldet nur wenige Einsätze an Karneval

Polizei meldet nur wenige Einsätze an Karneval

Hilden/Haan Der Rosenmontag war ruhig, berichtet die Kreispolizei. Die Beamten hatten sich mit starken Kräften verstärkt, um den Verkehr zu kontrollieren und die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung zu überwachen.

Großen Partys oder andere gröberen Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung habe man nicht festgestellt. Kreisweit habe es insgesamt 50 Verkehrsverstöße gegeben, darunter fünf wegen Alkohol oder Drogen am Steuer. Sieben Mal mussten die Beamten Geschwindigkeitsverstöße ahnden, hinzu kamen fünf nicht angeschnallte Autofahrer und vereinzelte Verstöße beim Abbiegen sowie wegen des Missachtens der Vorfahrtsregeln. In Erkrath und Langenfeld erwischten die Beamten zwei Jugendliche, die ohne Führerschein mit einem Motorroller unterwegs waren. Gleich dreimal gingen den Polizisten unter Drogen stehende Auto- beziehungsweise Motorrollerfahrer in Velbert ins Netz.