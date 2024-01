Kriminalität in Hilden Polizei meldet eine Serie von Einbrüchen

Am Rubensweg drangen Unbekannte am 20. Januar gleich in zwei Häuser ein. So durchsuchten sie am Nachmittag oder am frühen Abend ein Einfamilienhaus und erbeuteten nach Auskunft der Polizei Schmuck und Bargeld. Die Täter gelangten über eine Terrassentür ins Innere. Der Sachschaden ist dreistellig, die Beute hat einen vierstelligen Wert. In der Nachbarschaft wurde ein weiteres Einfamilienhaus heimgesucht. Tatort war eine Wohnung im Erdgeschoss. Angaben zur Beute machte die Polizei nicht. Der Einbruch ereignete sich vermutlich zwischen 10.30 und 22 Uhr.