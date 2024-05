Schwrpunkteinsatz in Hilden Polizei hat Sicherheit von Fußgängern und Radlern im Blick

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Hilden, Langenfeld, Monheim und Ratingen hat die Polizei die Verkehrssicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern sowie von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern am Mittwoch unter die Lupe genommen. „Im Rahmen des Einsatzkonzeptes ,Projekt Korrekt‘ waren in der Zeit von 7 bis 14 Uhr zahlreiche Kräfte der Polizei eingesetzt. Unterstützt wurden die speziell ausgebildeten Beamtinnen und Beamten der Abteilung Verkehr unter anderem von Einsatzkräften des Wach- und Wechseldienstes“, erklärte eine Polizeisprecherin.