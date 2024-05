Haben Jugendliche mehrere Überfälle begangen? Polizei fasst nach Kioskraub Verdächtige und prüft weitere Taten

„Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und prüft derzeit, ob die Tat in Zusammenhang mit den Kiosk-Rauben am 10. Mai 2024 auf der Schumannstraße und am 19. Januar 2024 am Nove-Mesto-Platz steht“, erklärte der Behördensprecher. In beiden Fällen waren Büdchen unter Vorhalt einer Waffe von maskierten Tätern ausgeraubt worden. Die Täter wurden jeweils auf ein Alter von 16 bis 18 Jahren geschätzt.