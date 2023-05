Hilden Polizei fahndet nach Unfallflucht

Hilden · Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Erikaweg ereignet hat. Der Vorfall muss sich in der Zeit von Samstagnachmittag, 13. Mai, bis Montagmorgen, 15. Mai, in Höhe der Hausnummer 39 ereignet haben.

16.05.2023, 17:39 Uhr

Wer hat etwas gesehen und kann der Polizei helfen? Foto: dpa/Friso Gentsch

Dort hatte eine Autofahrerin ihren grauen Kia Venga abgestellt, der am Montagmorgen an der Heckstoßstange beschädigt war. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Hinweise an Tel. 02103 / 898-6410.

(isf)