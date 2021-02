Hilden : Polizei ertappt Fahrraddieb auf frischer Tat

Die Beamten nahmen den Dieb fest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden Die Polizei hat an der Heinrich-Heine-Straße in Hilden am 3.2.2021 einen Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt. Ein Zeuge hatte einen zufällig vorfahrenden Streifenwagen angehalten.

