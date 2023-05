Hilden Polizei ermittelt nach zwei Fällen von Unfallflucht

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich nach Angaben der Polizei im Hülsenfeld. Der Fahrer eines weißen Ford Focus mit Wuppertaler Kennzeichen hatte sein Auto am vergangenen Donnerstag gegen 8 Uhr in Höhe der Hausnummer 10 abgestellt. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, entdeckte er den Schaden an der linken Fahrzeugseite. Am Kotflügel und am Stoßfänger sicherten die Beamten grüne Lackspuren. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise an die Polizei, Telefon 02103 898-6410.