Hilden Polizei ermittelt nach zwei Fällen von Fahrerflucht

Dieses hatte er am Donnerstag zuvor gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Wilhelmine-Fliedner-Straße auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellt. Den Schaden hatte ein Unbekannter am Heck des Fahrzeuges verursacht, ohne sich danach um dessen Regulierung zu kümmern. Außerdem beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen weiß-schwarzen Renault Captur. Die Fahrerin hatte ihr Auto auf einem Parkplatz an der Richrather Straße auf Höhe der Hausnummer 65 abgestellt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie die Schäden an der Fahrzeugfront fest. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei in Hilden unter der Telefonnummer 02103/8986410 jederzeit entgegen.