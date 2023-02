Hilden Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hilden · Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, hat sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag von einem Unfallort an der Straße am Schalbruch in Hilden entfernt.

06.02.2023, 15:29 Uhr

Nach einer Unfallflucht hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Patrick Seeger