Hilden : Polizei ermittelt nach Unfallflucht an Loewestraße

Hilden Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer, der einen grauen Mercedes E220 an der Loewestraße beschädigt haben soll. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall in der Zeit von Montag 10. Oktober, 18 Uhr, und Mittwoch, 12. Oktober, 15 Uhr.

Zu dieser Zeit war der Mercedes am rechten Fahrbahnrand der Loewestraße in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Obwohl an dem Auto nicht unerhebliche Beschädigungen an der Seite und dem Heck entstanden waren, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf eine Summe von rund 2000 Euro. Am Unfallort konnten erste Spuren gesichert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht ein. Wer zu diesem Zeitpunkt etwas bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02103 / 898-6410 zu melden.