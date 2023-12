Verkehr in Hilden Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht am Bandbusch

Nach einer Unfallflucht, die sich an der Straße „Am Bandbusch“ in Hilden ereignet haben soll, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Vormittag des 12. Dezember. Der Nutzer eines schwarzen Mercedes Benz C200 mit Aschaffenburger Kennzeichen hatte sein Fahrzeug gegen 8.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 37 auf einer Sperrfläche auf der Fahrbahn abgestellt. Gegen 12 Uhr wurde er von einem Zeugen auf einen frischen Unfallschaden am rechten Heck hingewiesen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Telefonnummer 02103 8986410 jederzeit entgegen.