Kinder in Hilden Knappe Mehrheit für den Erhalt des Spielmobils

Damit bestätigte Gronemeyer das, was die Grünen schon im Vorfeld der Sitzung in einer Pressemitteilung angekündigt hatten. „Wir wollen, anders als die CDU, attraktive Angebote wie den Abenteuerspielplatz und das Spielmobil trotz finanzieller Engpässe im Stadthaushalt für unsere Kinder erhalten“, erklärt darin die Fraktion. Das Spielmobil gebe seit einem Vierteljahrhundert an 65 Tagen pro Jahr Kindern die Gelegenheit, auf Spielplätzen, Schulhöfen sowie Kindergärten einen Nachmittag in einem „kleinen Freizeitpark“ zu erleben. Das Phantasialand sei für Kinder, die arm oder von Armut bedroht seien, kaum zu finanzieren, betonte Gronemeyer im Ausschuss. Zu dieser Gruppe zählen laut Einschätzung der Grünen rund 20 Prozent aller Kinder in Hilden. Der riesige Zulauf zu dem Angebot würde jedenfalls dessen Notwendigkeit bestätigen.