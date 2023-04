Kinderbetreuung in Hilden Politik vertagt Entscheidung über Kitaplätze

Der Mangel an Kitaplätzen ist gravierend: 250 Kinder werden dieses Jahr wieder ohne Betreuungsplatz bleiben – dabei stehen rund 1800 in Kitas und 270 bei Tageseltern zur Verfügung. Aber sie reichen nicht aus, um allen Kindern im Kindergarten-Alter einen Betreuungsplatz zu sichern. Die Grünen haben deshalb vorgeschlagen, den Bürgertreff an der Lortzingstraße in eine Kita umzubauen. Dort gibt es bereits die Kita Traumquelle, die unkompliziert und schnell um zwei zusätzliche Gruppen erweitert werden könnte, so die Argumentation.