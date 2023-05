Entscheidung in Hilden Noch mehr Bänke für die Innenstadt

Für den Behindertenbeirat brachte Dieter Englich noch einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein: „Der Antrag trifft auf Zustimmung. Aber es müsste auch mehr Sitzbänke in den Außenbereichen geben“, sagte er. Beispielsweise vom Hildener Osten aus sei es für Senioren oder Menschen mit Einschränkung schwierig, bis zum Einkaufszentrum an der Walder Straße zu laufen. Dort gibt es an der Hauptstraße zwar eine Bushaltestelle, die zur Rast genutzt werden kann, auf dem parallel verlaufenden Weg (Kalstert) jedoch stehe keine Bank. Die Politik nahm diesen Hinweis zur Kenntnis und dürfte sich mit dem Problem ebenfalls in Zukunft beschäftigen.