Überraschung in Hilden Plus statt Minus – Geldsegen für die Stadt?

Noch sei nicht alles verbucht, aber der Jahresabschluss der Stadt für 2022 sei zu „99,9 Prozent“ fertig, wie der Leiter des Amtes für Finanzservice, Martin Wiedersprecher, den Mitgliedern des Finanzausschusses am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung am Mittwochabend erklärte – statt eines ursprünglich berechneten Defizits von 10,7 Millionen Euro weist das vergangene Haushaltsjahr demnach voraussichtlich ein knappes Plus von 600.000 Euro aus.