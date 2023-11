Sport in Hilden Plätze bei Bewegungsoffensive für Kinder frei

Dieses Programm ist nicht das einzige Bewegungsprogramm für Kinder. Die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (SHB) bietet in Kooperation mit mehreren Sportvereinen den sogenannten Open Sunday an. Die Termine sind immer sonntags von 11 bis 13 Uhr ain der Fabry-Halle, Am Holterhöfchen 22. Und so laufen die offenen Sonntage ab: Sportsachen darunterziehen, Turnschuhe mit heller Sohle einpacken (Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden); komplett ausgefüllte Notfall-Karte am Eingang abgeben (gibt es im Internet unter www.hilden-beteiligungen.de). Erziehungsberechtigte müssen draußen bleiben, heißt es weiter. Den Teilnehmern winken laut SHB „zwei Stunden Spiel, Spaß und Bewegung mit einer Obst- und Getränke-Pause.“ Das Angebot läuft, unterbrochen von einer Pause in den Weihnachtsferien, noch bis zum 17. März.